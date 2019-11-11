الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى اليونان لتعزيز التعاون

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالإثنين 2019/11/11 01:43 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الصيني شي جين بينغ
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأحد، إلى أثينا في زيارة تستمر 3 أيام يسعى خلالها إلى "تعزيز التعاون مع اليونان في القطاعات كافة".
وسيلتقي شي نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، كما من المقرر أن يوقّع البلدان مذكّرات تعاون في مجالات التربية والشحن والطاقة.
والأحد، نقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن الرئيس الصيني قوله: من واجبنا أن نحسّن بشكل مستمر تعاوننا في القطاعات كافة، عبر الغوص عميقا في مجالات (التعاون) الحالية وتوسيع نطاق الاستثمارات".
وصرّح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لمحطة "ثيما" الإذاعية بأن "العلاقات مع اليونان تشكل أولوية للصين"، مضيفا: "لقد أتوا واستثمروا في اليونان حين آثر الآخرون البقاء بعيدا".
وتأتي زيارة شي لليونان في أعقاب زيارة استمرت 4 أيام أجراها ميتسوتاكيس هذا الأسبوع لشنغهاي على رأس وفد ضم ممثلين لأكثر من 60 شركة تجارية.
وعنونت صحيفة "تو فيما" القريبة من الحكومة صفحتها الأولى بـ"زفاف مع التنين الصيني"، متحدثة عن عقود بالجملة سيتم توقيعها في أثينا.
وفي مقابلة مع الصحيفة نُشرت الأحد قال رئيس الوزراء اليوناني: "هناك عدد من الاتفاقات المهمة التي تفتح السوق الصينية أمام المنتجات اليونانية".
وتتخذ العلاقات التجارية الوثيقة التي تقيمها اليونان مع الصين منحى تصاعديا منذ أكثر من عقد.
وانطلق التقارب التجاري باتفاق أبرمته في عام 2008 الحكومة المحافظة السابقة يلزم محطات الحاويات في ميناء بيرايوس لشركة "كوسكو" الصينية للشحن.
وخلال زيارته لشنغهاي، قال ميتسوتاكيس إن استثمار "كوسكو" البالغ 600 مليون يورو (660 مليون دولار) في بيرايوس التي وصفها شي بأنها "رأس التنين"، قد يرتفع إلى مليار يورو.
واليونان مشاركة في "مشروع الحزام والطريق" وهو برنامج استثماري صيني للبنى التحتية تقدّر قيمته بتريليون دولار يهدف إلى تقريب البضائع الصينية من الأسواق البعيدة.
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