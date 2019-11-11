مبابي يكشف دور نيمار ومواطنيه في إفساد أخلاقه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن دور الرباعي البرازيلي في فريقه وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا في تعلمه بعض الكلمات النابية من اللغة البرتغالية، بسبب قربه منهم ومخالطته لهم.



ويضم باريس سان جيرمان 4 لاعبين برازيليين هم نيمار، وتياجو سيلفا، وماركينيوس، ودانييل ألفيس، ويعد الرباعي من الأصدقاء المقربين لمبابي نجم منتخب فرنسا الواعد.

وأوضح مبابي، في تصريحات للنسخة البرازيلية من شبكة "إي إس بي إن" (ESPN)، أنه تعلم الألفاظ النابية البرتغالية من أغاني المطرب البرازيلي مومزينهو، والتي تعرف عليها من خلال زملائه البرازيليين.

وأكد أنه بات مغرما بالأغاني البرازيلية بسبب تأثير رباعي "السيليساو" عليه، موضحا: "لقد أعطوني أغاني جديدة للمطرب مومزينهو، وأنا أصبحت أعرفه جيدا، وأعلم أنه سيأتي إلى باريس قريبا".

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وعن الكلمات والمفردات البرتغالية التي تعلمها مبابي قال "نعم تعلمت كلمات، لكنها ليست جيدة، فهم لم يعلموني كلمات جيدة، لذلك لا أستطيع أن أقول ما تعلمته".

وعن علاقته بـ نيمار قال: "علاقة جيدة، ونتحدث معًا حتى قبل مجيئي لسان جيرمان، منذ منتصف عام 2017، وبدأ يسألني عن موضوع انضمامي للفريق، وساعدتني تلك العلاقة في التحسن في اللغة البرتغالية، على الرغم من أننا نتحدث الإنجليزية بشكل جيد".

وعن تشبيهه بالأسطورة البرازيلية بيليه، بعد فوزه بكأس العالم 2018 في روسيا في سن صغيرة، قال مبابي: "أنا سعيد للغاية وفخور بذلك، لكن من الصعب المقارنة معه، لأنني أعتقد أنه لا يمكن لأحد اللعب مثل بيليه، بيليه واحد فقط، إنه أمر رائع مقارنتي به، لكنني لا أهتم كثيرًا لأنني لن أكون مثله أبدًا".

يذكر أن مبابي انضم إلى سان جيرمان في صيف 2017 على سبيل الإعارة من موناكو الفرنسي لمدة عام قبل أن ينتقل إليه على سبيل البيع النهائي في صيف العام التالي، بينما انتقل نيمار للفريق الفرنسي في صيف 2017 قادما من برشلونة الإسباني بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 222 مليون يورو.