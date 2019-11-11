فيديو.. قمة ليفربول ومانشستر سيتي في عيون الجمهور العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد فريقا ليفربول ومانشستر سيتي للتواجه، مساء الأحد، على ملعب أنفيلد، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول الذي يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الابتعاد بالصدارة على حساب حامل لقب الموسم الماضي.

وتمتاز المباراة بطابع عربي خاص، حيث يواجه النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول النجم الجزائري رياض محزر مع فريقه مانشستر سيتي.

وأجرت "العين الرياضية" مجموعة من اللقاءات مع مختلف الجماهير العربية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتونس والجزائر.



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وركزت الجماهير في توقعاتها على المنافسة بين النجمين المصري والجزائري، حيث عدّ الكثيرون أنهما سيكونان الطرف الأبرز والقادر على حسم المواجهة لصالح فريقه.

صلاح شارك هذا الموسم في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وأسهم في 3 أخرى.

في المقابل، نجح محرز في تسجيل هدفين وصناعة 5 أخرى خلال 8 مباريات شارك فيها مع الفريق السماوي خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.