الاشتراكيون يتصدرون الانتخابات التشريعية في إسبانيا

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (مدريد)
تصدر الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم (الأحد) في إسبانيا، فيما بات حزب فوكس اليميني المتطرف القوة الثالثة في البرلمان، وذلك بعد فرز نحو ستين في المئة من بطاقات الاقتراع.
وفاز الاشتراكيون بـ 124 مقعداً بعدما كانوا يشغلون 123، فيما تقدم محافظو الحزب الشعبي من 66 إلى 83 مقعداً، وفوكس من 24 إلى 52 مقعداً متقدماً على حزب بوديموس (يسار راديكالي) الذي تراجع من 42 إلى 35 مقعداً.
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