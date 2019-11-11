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الاشتراكيون يتصدرون الانتخابات التشريعية في إسبانيا

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (مدريد)

تصدر الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم (الأحد) في إسبانيا، فيما بات حزب فوكس اليميني المتطرف القوة الثالثة في البرلمان، وذلك بعد فرز نحو ستين في المئة من بطاقات الاقتراع.

وفاز الاشتراكيون بـ 124 مقعداً بعدما كانوا يشغلون 123، فيما تقدم محافظو الحزب الشعبي من 66 إلى 83 مقعداً، وفوكس من 24 إلى 52 مقعداً متقدماً على حزب بوديموس (يسار راديكالي) الذي تراجع من 42 إلى 35 مقعداً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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