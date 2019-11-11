شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس البوليفي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لاباز)
أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس اليوم (الأحد) استقالته بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه لولاية رابعة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع.
وقال موراليس (ستون عاماً) عبر التلفزيون «استقيل من منصبي كرئيس».
ويحكم موراليس بوليفيا منذ 2006 وكان الجيش والشرطة طالباه في وقت سابق بالتنحي.
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