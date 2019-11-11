شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن اتفاق الرياض الذي رعته ودعمته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأضاف خلال اليوم (الأحد) سفراء دول مجموعة العشرين المعتمدين لدى اليمن، أن اتفاق الرياض يمثل فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة للأزمة اليمنية تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها، وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية.

وأطلع هادي السفراء على مجمل التطورات والتحديات التي تشهدها الساحة اليمنية على مختلف المستويات، ومنها ما يتصل باتفاق الرياض الذي تم من خلاله تغليب مصلحة اليمن على ما عداها، من خلال استيعاب الجميع على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث، وتأطير الجميع في مؤسسات الدولة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.