شكرا لقرائتكم السودان ينفي مجددا: لم نساند قوات الجيش الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الأنباء التي ترددت عن مساندتها لقوات الجيش الليبي بمعركته في طرابلس العاصمة، نفى الناطق باسم قوات الدعم السريع السودانية، العميد جمال جمعة، الأحد، في تصريح خاص له مع "العربية" كل ما تردد، مشيرا إلى أن قواته المنتشرة على الحدود مع ليبيا أو غيرها من الدول تعمل على منع الاتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية فقط.

وكان المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، قد نفى أيضا في وقت مبكر من الأحد، إرسال ألف جندي من قوات "الدعم السريع" لمساندة الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، قائلا إن كل هذه الادعاءات تأتي في إطار كيد ممنهج يستهدف المؤسسات الوطنية، لا سيما المؤسسة العسكرية.

ألف جندي في معارك ليبيا

يذكر أن تقرير أمميا كان اتهم الخرطوم بالمشاركة بنحو ألف جندي في معارك بليبيا من أجل دعم قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر عن طريق قوات الدعم السريع التي كان لها دورا في الثورة السودانية التي أطاحت بحكم استمر نحو 30 عاما لنظام البشير.

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وتشكلت قوات التدخل السريع في العام 2013 من رجال قبليين بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.

وكانت في بداية تشكيلها تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ثم أصبحت جزءاً من المنظومة العسكرية في الحرب ضد المتمردين في دارفور وجنوب كردفان.

إلى ذلك أصبحت تلك القوات تابعة للجيش السوداني تحت إمرة رئيس الجمهورية في يناير 2017.