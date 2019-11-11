رئيس وزراء بولندا: الاتحاد الأوروبي يسدد تكاليف السلاح الروسي بفضل السيل الشمالي

اتهم رئيس الوزراء البولندي ​ماتيوش مورافيتسكي​، دول ​الاتحاد الأوروبي​ بدعم الدفاع الروسي، وتسديد تكاليف سلاح ​روسيا​، عن طريق دعم خط نقل ​الغاز​ الروسي عبر البلطيق "السيل الشمالي-2".

وأوضح مورافيتسكي "أننا نسدد قيمة ​السلاح الروسي​ من أموالنا الأوروبية"، معرباً عن أسفه لأن "هذا المشروع الروسي، يحظى بالدعم والتأييد في ​أوروبا​".

وتوجه الى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الذي رأى "وضع روسيا كعدو لحلف ​الناتو​ أمر لا يمكن تصوره"، لافتاً الى أن "ماكرون في وضع مختلف، لأنه لا يشعر بأنفاس الدب الروسي الساخنة حول رقبته".

وشدد مورافيتسكي على أنه "يرحب بالحوار مع روسيا المسالمة والديمقراطية، ولكنها الآن ليست مسالمة ولا ديمقراطية".

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