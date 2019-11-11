اكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ "إننا نريد أدوات في ​مكافحة الفساد​ كرفع ​السرية المصرفية​ عن حساب المتعاطين بالشأن العام ورفع الحصانات واستعادة الاموال المنهوبة وهذا طلب من طلبات المتظاهرين والحراك الحاصل في البلاد"، مؤكداً أن "أولويتنا هي تعزيز المحاسبة واقرار الأدوات التي تمكننا من مكافحة الفساد وليس مع اقرار قانون يمكن من الإفلات من الجرائم والعقوبات التي استحقوها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل: أولويتنا هي تعزيز المحاسبة واقرار الأدوات التي تمكننا من مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.