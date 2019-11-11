إخماد حريق في كفرقطرة الشوفية

شب حريق في منطقة كفرحمل في بلدة كفرقطرة ​الشوف​ية عمل عناصر فوج الإطفاء في المنطقة بالتعاون مع الأهالي على إخماده، بعدما أتى على مساحة من الأراضي المزروعة.

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