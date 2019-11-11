كشف رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، عن أن "خروج المزارعين الإسرائيليين من الباقورة والغمر سيتم خلال شهرين"، مؤكدا أن "عودتهم إليها مرهونة بحصولهم على تأشيرة من السفارة الأردنية".
وأوضح أن "من يشكك في هذا الجانب يستطيع أن يتابع خلال الشهرين المقبلين خروج المزارعين الإسرائيليين من أراضي الباقورة والغمر، ولن يسمح لهم بالعودة إلا من خلال فيزا من قبل السفارة الأردنية"، مشيراً إلى أن "خطاب العرش لهذا العام تميز بعدة محاور، وأعطى أولوية كبيرة لعملية الإصلاح والدفع باتجاهها، ونجحنا في معالجة الأعراض الجانبية للإصلاح من جهة تشريعات قد تكون قاسية ومؤلمة تجاوزناها وباتت من خلفنا".
ولفت إلى ان "الحدث الأبرز في خطاب الملك هو عودة أراضي الغمر والباقورة إلى السيادة الأردنية، حيث إن السيادة كانت موجودة ولكن الأرض كانت مرهونة لاستعمالات إسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر الطراونة: دخول الإسرائيليين إلى الباقورة والغمر ممنوع من دون حصولهم على الفيزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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