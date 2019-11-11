وزير نمساوي سابق يطالب بإجراءات صارمة ضد تركيا لأنها تبتز أوروبا باللاجئين و"داعش"

طالب وزير الداخلية ​النمسا​وي السابق، هيربرت كيكل، بـ"اتخاذ إجراءات صارمة ضد ​تركيا​، ردا على حكومتها التي تهدد ​أوروبا​ ب​اللاجئين​، وتتوعد بإعادة أسرى تنظيم "داعش" الأجانب إليها"، معتبراً أن "النظام في ​أنقرة​ يختبر صبر أوروبا كل يوم"، مستنكرا "الصمت الأوروبي حيال ما تفعله تركيا".

ولفت إلى ان "تركيا تريد إعادة إرهابيي داعش إلينا؟ حسنا، علينا إعادة ​السجناء​ والمجرمين الأتراك الموجودين في سجوننا إلى أنقرة، وهذه ستكون البداية"، داعياً النمسا إلى "وقف الدعم المالي للمؤسسات الثقافية التركية في النمسا، ووقف منح الجنسية النمساوية للأتراك" كما دعا أوروبا إلى "وقف المساعدات المالية لأنقرة في إطار اتفاق اللاجئين المبرم عام 2016، وتعليق الامتيازات التي يتمتع بها الأتراك في أوروبا".