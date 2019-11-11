موسوي: لم نتخذ قرارا نهائيا بعد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ أن "​ايران​ لم تتخذ قرارها النهائي بعد بصدد الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "​الجمهورية​ الإسلامية في إيران لم تقرر بعد الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

ولفت إلى أن "ايران وضعت سيناريوهات مختلفة لهذا الشأن وستتصرف بناء على المتطلبات المؤقتة والتدابير المتخذة من الجانب الآخر".