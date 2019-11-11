أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن "ايران لم تتخذ قرارها النهائي بعد بصدد الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الإسلامية في إيران لم تقرر بعد الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
ولفت إلى أن "ايران وضعت سيناريوهات مختلفة لهذا الشأن وستتصرف بناء على المتطلبات المؤقتة والتدابير المتخذة من الجانب الآخر".
كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: لم نتخذ قرارا نهائيا بعد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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