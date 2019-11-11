ترامب: محادثات التجارة مع الصين تمضي قدما ولكن ببطء

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "محادثات التجارة مع ​الصين​ تمضي قدما ولكن ببطء"، مشيراً إلى أن "الصين ترغب بهذه المباحثات، أكثر مما يرغب هو بها والكثير من التقارير غير صحيحة حول التعريفات الجمركية".

ولدى تحدثه عن إجراءات المساءلة، اكد ترامب أنه "يجب أن تكون الجلسات علنية"، مشيراً إلى أن "​البيت الأبيض​، سينشر نسخة من اتصال آخر مع رئيس ​أوكرانيا​ ​فلاديمير زيلينسكي​، جرى في نيسان، وأن ذلك قد يجري يوم الثلاثاء المقبل".