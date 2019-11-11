شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بدورات تدريبية للدعاة الأزهريين لتطوير الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، ضرورة أن يكون هناك دورات تدريبية للدعاة الأزهريين لتدريبهم على تطوير وتجديد الخطاب الدينى، مشيرة إلى ضرورة سرعة إنجاز هذا الملف لمواجهة الأفكار المتطرفة ومحاربة الإرهابيين فكريا.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن هناك ضرورة لإعادة النظر في برنامج التدريس والتأهيل للدعاة الجدد ثم تأهيل وتدريب الممارسين من دعاة الأزهر بما يسمح لهم فى تطوير الخطاب الدينى بما يتوافق مع العصر ومحاربة المتطرفين بأفكار متطورة.

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ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة مراجعة مناهج الفقه وتنقية هذه المناهج من أى شبهات يعتمد عليها الإرهابيين فى نشر أفكارهم، وتشكيل لجان ترد على أى شبهات تروجها تلك الجماعات المتطرفة لحماية عقول الشباب.