6 تصريحات لرئيس الغرفة التشريعية للبرلمان الصينى خلال لقائه "عبد العال"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وانج يانج، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الغرفة التشريعية الثانية بالبرلمان الصيني) والوفد رفيع المستوى المرافق له، حيث جرت جلسة مُفصلة من المباحثات بين الجانبين. وخلال المباحثات أدلى رئيس الغرفة التشريعية للبرلمان لتصريحات هامة كالتالي 1-مصر دول غنية بمواردها السياحية والصين مهتمة بزيادة عدد الصينين الزائرين لمصر. 2-الصين تدعم مصر فى مكافحة الإرهاب. Advertisements 3-مصر دولة ذات ثقل على المستوى العربى والافريقى والإسلامى وعلى مستوى الدول النامية. 4-مصر قدمت دعماً قوياً للصين فى كثير من القضايا ونشكر مصر على هذا الدعم. 5-مبادرة الحزام والطريق لها نتائج اقتصادية وثقافية وتؤدى إلى التواصل المجتمعى والثقافى والشعبى. 6-يتمتع البلدان بثقة سياسية متبادلة انعكست على تنسيق المواقف على المستوى الدولى.

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