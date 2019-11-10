بعد إبعاده عن لائحة “الأسود”..حارث يتصل هاتفيا بخليلوزيتش وهذا ما دار بينهما

أكد أمين حارث، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق “شالكه04″ الألماني، تواصله مع الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، مباشرة بعد إعلانه عن القائمة النهائية لـ’أسود الأطس” التي ستخوض مباراتي موريتانيا وبوروندي.

وقال حارث، خلال استضافته، اليوم الأحد، في أحد البرامج التلفزية الفرنسية، إنه تفاجأ فعلا بغيابه عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني، خاصة بعد المجهودات الكبيرة التي بدلها في الفترة الأخيثرة من أجل تطوير مستواه والظهور بشكل أفضل مع فريقه.

وشدد المتحدث ذاته، على أنه تواصل مباشرة مع وحيد، بعد هذه اللائحة، واستفسر الناخب الوطني عن سبب غياب إسمه، وقد أخبره بأنه لم ” يعجبه سلوكه وسلوك ناديه، كما أنه لم يكن راضي عن أداءه في اللقائين الوديين الأخيرين مع المنتخب” دون إعطاء توضيحات إضافية.

وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أكدت، بأن غياب حارث عن المنتخب الوطني هو قرار انضباطي من مدرب المنتخب وليس رياضي، ومن المرتقب أن يعود في القادم من المباريات.

من جانبه، من المرتقب أن يكشف مدرب المنتخب الوطني، عن الأسباب الكاملة لهذا الإبعاد، خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها قبل مباراة “الأسود” القادمة أمم موريتانيا.