عضو هيئة الدفاع لمعتقلي “حراك الريف”: معتقلو الريف بالناظور لا يحظون باهتمام إعلامي والإضراب عن الطعام هو عنف يمارسه المعتقل ضد نفسه

نظمت شبيبة النهج الديمقراطي، فرع الناظور، ندوة عمومية، اليوم الأحد، بعنوان “وضعية معتقلي حراك الريف.. وسؤال ما العمل؟”، بمشاركة عدد من النشطاء، إضافة إلى نائب الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي.

وفي هذا السياق، اعتبر خالد أمعيز، عضو هيئة الدفاع لمعتقلي “حراك الريف”، أن المعتقلين الذين حكموا بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، كانوا محظوظين مقارنة بباقي المعتقلين الذين حكموا في مدن أخرى.

وبرر المتحدث ذاته، موقفه هذا، بكون المعتقلين الذين حكموا بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، “استفادوا من تغطية إعلامية خاصة، فضلا عن أن مدينة الدار البيضاء تعد مدينة مناضلة، تضم نشطاء ومحامين مناضلين”، دون أن ينسى تنويه “المجهودات التي بذلتها لجنة الدعم المعتقلين وعائلتهم بالمدينة ذاتها:.

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علاوة على ذلك، سلط خالد أمعيز، عضو هيئة الدفاع لمعتقلي “حراك الريف” الضوء على معاناة المعتقلين في مدينة الناظور والحسيمة، مبرزا أن “هؤلاء المعتقلون لا يستفدون من الاهتمام الإعلامي الذي يحظى به معتقلي “عكاشة”، قائلا:” إن المعتقلين بالسجن المحلي “سلوان”، يعانون من سوء معاملة ومن شروط غير إنسانية”.

وحذر المتحدث ذاته، من الإضراب عن الطعام الذي يخوضوه عدد من المعتقلين، موضحا انه ” يعد عنفا يمارسه المعتقل ضد نفسه، لأنه وبحسبه، أن” المعتقل يكون وضعية يأس وإحباط..”.

وقال خالد أمعيز، عضو هيئة الدفاع لمعتقلي “حراك الريف”، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها شبيبة النهج الديمقراطي، فرع الناظور، بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور، إنه لا يجب تحميل المعتقلين وعائلاتهم اكثر من طاقتهم؛ يضيف “المعتقل حينما يدخل في إضراب عن الطعام يكون قد يئس من كل شيء، لهذا لايجب علينا الانتظار حتى يمارس المعتقل العنف ضد ذاته؛ فهذا موقف جبان”، بحسب تعبيره.