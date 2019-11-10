متمسكة بتنظيم بطولة العالم بأكادير.. جامعة الإنقاذ ترد على “مغالطات” وزارة الشباب والرياضة

رد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للإنقاذ على بلاغ وزارة الشباب والرياضة حول تنظيم بطولة العالم للإنقاذ بمدينة أكادير سنة 2022، والذي اعتبره بأنه “حمل الكثير من المغالطات”.

وأكدت الجامعة المذكورة، في بلاغ رسمي، توصل “اليوم24” بنسخة منه، “عقدها اجتماعا لتدارس بلاغ وزارة عبياية والرد عليه”.

محمد مجاهد، الكاتب العام للاتحاد الأفريقي للإنقاذ، أكد أن ” بلاغ الوزارة الوصية حمل عدة مغالطات بخصوص تأهيل الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ ، التي سبق وأن عقدت جمعا عاما استثنائيا لملاءمة قانونها الأساسي ونظامها الداخلي وأنظمتها العامة مع القانون النموذجي التربية البدنية والرياضة 30 -09 بتاريخ 18 ماي 2019 ،بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة، و اللجنة الوطنية الأولمبية و السلطات المختصة، وأودعت ملفها القانوني في 21 ماي 2019″.

وشدد المسؤول المذكور ” على أن جامعة الإنقاذ كانت سباقة لملاءمة قوانينها ، طبقا لتوصيات الوزير السابق ، ولم تتلق أي ملاحظة من الوزارة الوصية بعد مضي 8 أشهر عن إيداع الملف القانوني .

وفيما يخص تنظيم بطولة العالم للإنقاذ والمقرر أن تحتضنها مدينة أكادير ، أوضح المكتب المديري أن ” الجامعة قد وضعت ملفا متكاملا لدى الوزارة الوصية منذ أكثر من سنة وبالضبط في 18 يوليوز 2018 وتم على إثره وبمبادرة من الوزارة عقد عدة اجتماعات مع مديرية الرياضة بحضور رئيس الجامعة والكاتب العام للاتحاد الدولي للإنقاذ وأعضاء من المكتب المديري”.

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وفي السياق ذاته ، نفت الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ تلقيها أي دعوة من وزارة الشباب والرياضة حسب ما جاء في بلاغ الوزارة التوضيحي للحضور إلى اجتماع زعمت الوزارة أنه كان مقررا في 2 من أكتوبر الماضي.

واستغرب المكتب المديري في هذا للإطار لطلب الوزارة في تدارس حيثيات تنظيم البطولة العالم للإنقاذ و مناقشة آليات التمويل ومساهمة كل طرف ، وفي نفس الوقت تشكك في قانونية تأهيل الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ الذي يخول لها تنظيم تظاهرة رياضية عالمية.

وارتباط بأهداف تنظيم بطولة العالم للانقاذ والمقررة بمدينة أكادير ، استحضر محمد غربال عضو الاتحاد الدولي للإنقاذ، خلال اجتماع المكتب المديري مضامين الخطاب الملكي، والذي أولى فيه الأهمية القصوى لجهة سوس ماسة درعة ومدينة أكادير كمركز اقتصادي ورافعة للتنمية البشرية يربط جهات المملكة المغربية من شمالها إلى جنوبها، وهو ماينسجم مع مشروع الجامعة لاحتضان مدينة الانبعاث لهذا الحدث الرياضي والثقافي والسياحي والانساني الذي سيعرف مشاركة أكثر من 9000 رياضي من مختلف القارات ، بحضور 38 دولة افريقية .

وشدد المسؤول ذاته ، على أن تنظيم البطولة العالمية للإنقاذ تم التحضير له بشكل مكثف، بعقد لقاءات متواصلة مع هيئات وقطاعات حكومية و جهات محلية بمنطقة سوس ماسة ،أكدوا دعمهم اللامشروط للجامعة الملكية المغربية للانقاذ التي تأسست سنة 1966، برئاسة المرحوم الدكتور محمد ملين وسبق لها أن نظمت بطولة للعالم بمدينة الرباط .