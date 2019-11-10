بعد قطيعة دامت 37 سنة.. السفير الكوبي يقدم أوراق اعتماده للرباط

بعد سنتين من اتخاذ المغرب لقرار إعادة علاقاته الدبلوماسية مع كوبا، بأمر ملكي، ينهي قطيعة دامت 37 سنة، بسبب دعم هذه الأخيرة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، استقبلت الرباط السفير الكوبي، لتقديم أوراق اعتماده الرسمية في المغرب.

وأعلنت وزارة الشوون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقينين بالخارج، أن الوزير ناصر بوريطة استقبل خلال الأسبوع الجاري، خابيير دوموكوس ريز، ليقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لبلاده في الرباط.

وكانت وكالة “إيفي” الإسبانية قد نقلت، قبل أشهر، عن مصادر دبلوماسية، أن كوبا اقترحت “خابيير دوموكوس ريز”، ليكون سفيرها الجديد، المقيم في المغرب، تفعيلا لبلاغ مشترك بين البعثات الدائمة للبلدين لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وقع قبل سنتين، يهم، على الخصوص، إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء.

“دومكوس”، الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا لكوبا لدى السلطات المغربية، حل في المغرب قبل أسهر، بحثا عن مقرين، أحدهما مخصص لإقامة سفارة كوبا في الرباط، والثاني للإقامة الشخصية للسفير.

ومنذ اتخاذ كل من كوبا، والمغرب لقرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، شغل منصب التمثيل الدبلوماسي لكوبا سفيرها في باريس، “إيليو إدواردو بيردومو”، ولكن بصفته سفيرا غير مقيم.

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يذكر أنه، في شهر أبريل من عام 2017، قرر المغرب إعادة علاقاته الدبلوماسية مع كوبا، بعد قطيعة دامت 37 سنة، بسبب دعم هذه الجمهورية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، حيث صدر بلاغ عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي نص على أن الملك محمد السادس، أمر بعودة العلاقات، وأشارت الخارجية إلى “توقيع بلاغ مشترك بين البعثات الدائمة للبلدين لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، يهم، على الخصوص، إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء”.

وقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع كوبا، عام 1980، إبان فترة حكم الراحلين، الملك الحسن الثاني، والرئيس الكوبي “فيديل كاسترو”، بسبب الدعم الكبير، الذي تقدمه كوبا لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.