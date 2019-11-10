بعد إقفال مكاتب الاقتراع الإسبانية، لأبوابها، أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية، أعلنت مؤسسة سبر الآراء، أن النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى استمرار الجمود السياسي في البلاد.
وقالت مؤسسة “GAD3” لسبر الآراء، مساء اليوم الأحد، إن الحزب الاشتراكي يحقق المرتبة الأولى، لكن دون الحصول على الأغلبية الكافية.
كما أشارت ذات النتائج إلى أن اليمين المتطرف يحقق صعودا مدويا، كما أن حلف اليمين لم يحقق الأغلبية الكافية لتشكيل حكومة، مضيفة أن القوميين يرفعون عدد مقاعدهم في كتالونيا.
يشار إلى أنه في مناخ شديد التوتر بسبب الأزمة الكاتالونية، عاد المواطنون في الجارة الشمالية إسبانيا، اليوم الأحد، لصناديق الاقتراع، للمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الأخيرة، للتصويت في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج الانتخابات الإسبانية: الحزب الاشتراكي في الصدارة واليمين المتطرف يحقق صعودا مدويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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