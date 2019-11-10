النقب: فقدان آثار شاب وقلق على حياته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت عائلة العبيد في منطقة النقب، بمساعدتها في العثور على ابنها مدحت عزمي العبيد (32 عاما)، بعد فقدان آثاره بالقرب من بلدة اللقية.
وتتواصل أعمال البحث من طرف الشرطة ووحدات الإنقاذ والمتطوعين عن الشاب بعدما خرج من المنزل ولم يعد، ويعيش أفراد عائلته حالة من القلق على حياته.
وعلم أن الشاب قام بإرسال رسالة إلى أحد أقربائه قال فيها إنه "يعيش حالة من اليأس بسبب ديون ومشاكل خاصة، وستعثرون على جثتي عند بئر أبو شنار".
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فقد جرى العثور على سيارة الشاب وهاتفه الخليوي وجزء من الحبل الذي قام بأخذه.
هذا، ولم يبلغ حتى الآن عن العثور على الشاب في الوقت الذي تجري فيه أعمال بحث عنه باستعانة مروحية.
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