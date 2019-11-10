عرابة: خطة عمل ميدانية تصديا للعنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقرت اللجنة الشعبية والبلدية في عرابة بمنطقة البطوف، تبني برنامج عمل ميداني من أجل مواجهة العنف في المدينة والمجتمع العربي عامة.

وأدانت اللجنة الشعبية والبلدية في عرابة "الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية في استفحال العنف وتنفيذ أوامر مصادرة أرضنا وهدم بيوتنا، نحن الذين حافظنا ببقائنا في أرضنا على حق العودة، نملك أقوى قدرة على فضح الظلم الإسرائيلي، لذلك نحن في مرحلة مصيرية لن ينقذنا فيها من لعنة العنف إلا نحن".

وشددتا على أن "المظاهرات والاعتصامات وإغلاق الشوارع هي مطلب حيوي وفاعل، ولكن يجب علينا أن نبدع في خطوات جادة، عملية وجماعية".

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ودعتا من خلال البيان "أصحاب الهمة والنخوة والعزيمة لتنفيذ خطة عمل راشدة وبرنامج عمل ميداني، لتكون أولى خطواته تشكيل لجنة إصلاح داخلية جدية في كل حي، حمولة وحارة، لتضم تحت كنفها أخيار الناس، كما يتم منح الثقة سلفا لهذه اللجنة من أهلنا بهدف مواجهة العنف والتضييق عليه ومحاصرة أفراده ودعوتهم إلى التوبة عن أفعالهم".

ومضى البيان "تهدف اللجنة إلى متابعة بواعث الخصومات وعلاجها من بداياتها في كل حي وحارة، وبذلك لا تتفاقم هذه البدايات ولا تتحول إلى ظواهر عنف، وحتى يعلم ذلك المتمرد والطائش أنه لن يجد من يناصره في انحرافه وعنفه، بل إن حمولته وحيه وحارته هي أول من سيطالب بعقابه".

وختم "لنعلنها حربا جماعية علنا ونصنع رفضا جماعيا للعنف وبراءة جماعية من كل من يقف وراءه".