حريقان في منطقة الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع مساء اليوم، الأحد، حريقان هائلان في منطقة الناصرة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية أو أي أضرار في المنازل والممتلكات.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حريقا اندلع في منطقة حرشية بحي الفاخورة بالناصرة وآخر بين المدينة نفسها وبلدة يافة الناصرة.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار قبل امتدادها ووصولها إلى المناطق المأهولة بالسكان.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق في ملابسات الحريقين اللذين لم تتضح بعد أسباب اندلاعهما.

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وفي سياق متصل، أصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ اليوم، الأحد، أمرا يقضي بمنع إشعال النار في المناطق المفتوحة التي تشكر خطرا لانتشار النار وبالتالي تشكيل خطر على حياة المواطنين والممتلكات.

ودخل القرار حيّز التنفيذ، اليوم، وسيستمر لغاية يوم الجمعة المقبل، وهو ساري المفعول في كل أنحاء البلاد.

ووفقا للسلطة فإن "هدف هذا الأمر هو منع المس بالحياة والممتلكات قدر الإمكان، من منطلق التصرف بمسؤولية وإدراك التبعات والأخطار الكامنة في إشعال النيران بالمناطق التي فيها خطر انتشارها".