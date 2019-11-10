هجوم جمهوري أمام محاولات الديمقراطيين عزل ترامب

الرئيس يريد نشر نص مكالمة مع زيلينسكي ونواب حزبه يطلبون شهادة نجل بايدن ومسرب المعلومات

واشنطن ـ وكالات: شن الجمهوريون بالولايات المتحدة هجوما مضادا ضد محاولات الديمقراطيين عزل الرئيس دونالد ترامب , حيث يريد الرئيس نشر على الأرجح نصا لمكالمة هاتفية ثانية أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي يستند إليها الديمقراطيون في محاولة عزله كما طلب نواب الحزب الجمهوري شهادة هنتر بايدن نجل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الذي كان ووالده محور اتهامات ترامب خلال توليه منصبا في مجلس إدارة شركة “بوريسما” النفطية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأميركي إنه “على الأرجح” سينشر نصا لمكالمة هاتفية ثانية أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب: “إنهم يريدون الحصول على نص للمكالمة الأخرى، المكالمة الثانية ، وأنا على استعداد لتقديم ذلك”.

وحدثت المكالمة في أبريل بعد فترة وجيزة من فوز زيلينسكي فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية. وقال ترامب في وقت سابق إنه سيكون على استعداد لإصدار نص المكالمة لكنه لم يحدد التوقيت.

وفي السياق قال ترامب إنه رفع تجميد المساعدات إلى أوكرانيا يوم 11 سبتمبر، لكن وزارة الخارجية سمحت بالإفراج عن تلك المعونات البالغة 141 مليون دولار قبلها بعدة أيام.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خمسة مصادر مطلعة على الأمر ، دون الكشف عن هويتها.

يشار إلى أن تجميد البيت الأبيض للمساعدات ، بما في ذلك حزمة مساعدات منفصلة بقيمة 250 مليون دولار من وزارة الدفاع، أصبحت قضية محورية في جلسات الاستماع التي يعقدها مجلس النواب في إطار التحقيق بشأن توجيه اتهام بالتقصير لترامب.

وضمن الهجوم المضاد طلب الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي من رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف الاتصال بهانتر بايدن، ومسرب المعلومات مجهول الهوية وغيرهما للإدلاء بشهاداتهم خلال جلسات الاستماع العلنية التي تبدأ خلال الأسبوع.

وكتب ديفين نونيس عضو مجلس النواب عن كاليفورنيا، وهو الجمهوري الأبرز في لجنة الاستخبارات، إلى رئيس اللجنة الديمقراطي آدم شيف استجابة لطلب ديمقراطي لتبرير الاتصال بالأشخاص المذكورين.

وكتب نونيس: “الأميركيون يدركون عملية الاتهام بالتقصير المزيفة هذه، برغم جهود الديمقراطيين لإضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي”، وفقا لما أوردته وكالة أنباء بلومبرج.

ويريد الجمهوريون سماع شهادات نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، والمدير السابق لشركة الغاز الأوكرانية “بوريسما هولدينجز” وديفون آرتشر، عضو مجلس إدارة الشركة السابق، وألكسندرا تشالوبا، الموظفة السابقة في اللجنة الوطنية الديمقراطية.