الألمان يحتفلون بذكرى سقوط جدار برلين وميركل تدعو لمواجهة الكراهية

مسيرة للنازيين الجدد وأخرى مضادة بالغرب

برلين ـ وكالات: احتشد عشرات الآلاف من الألمان أمام بوابة “براندنبورج” التاريخية بالعاصمة الألمانية برلين لمشاهدة البرنامج الرسمي للاحتفال بالذكرى الثلاثين على سقوط سور برلين فيما دعت المستشارة انجيلا ميركل إلى مواجهة الكراهية والعنصرية.

وعلى الرغم من أحوال الطقس غير الجيدة، احتشد المواطنون حول المسرح الذي تمت إقامته أمام البوابة مباشرة.

وبحسب بيانات منظمي الفعاليات، تم تحجيم العدد لمئة ألف شخص فقط لدواع أمنية.

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الدفاع عن الحرية المحققة وإلى مزيد من الحزم في مواجهة الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية.

كما طالبت ميركل مواطني بلادها خلال الاحتفالات بعدم السماح لأحد بتثبيط همتهم.

وقالت ميركل في “كنيسة المصالحة” المقامة على ممر الموت السابق لجدار برلين في شارع بيرناو: “ليس هناك جدار يُقصي الناس ويُقوض حريتهم لا يمكن اختراقه مهما بلغ طوله وعرضه”.

ويعتبر شارع بيرناو رمزا للانقسام الألماني، وعندما شُيد الجدار في عام 1961، أصبحت المنازل المبنية في واجهة الشارع في شرق برلين، بينما رصيف المشاة في الغرب.

من جانبه أعرب الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير عن امتنانه لمواطني بعض دول أوروبا الشرقية لإسهامهم الكبير في إعادة توحيد ألمانيا.

وقال شتاينماير “دون شجاعة بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا وإرادتها الحرة، ما كانت الثورات الحرة في شرق أوروبا والوحدة الألمانية ممكنة”.

في غضون ذلك تظاهر الآلاف في مدينة بيليفيلد غربي ألمانيا ضد مسيرة للنازيين الجدد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إن الشرطة فصلت بين حوالي 230 مشاركا في مسيرة حزب اليمين المتطرف، وبين حوالى 4800 مشارك في المظاهرة المضادة التي تشكلت عبر حوالي 14 مظاهرة جزئية بوضع العديد من الحواجز بين الجانبين.

وظل الوضع هادئا حتى بعد الظهر، ولم تسجل أية مناوشات.

وكان اليمينيون دعوا بمناسبة مرور 81 عاما على ذكرى الليلة الكريستالية التي دمرت فيها ممتلكات اليهود على يد النازي، والتي توافق يوم السبت، إلى مسيرة على شرف امرأة محكوم عليها بالسجن بسبب إنكارها للمحرقة النازية في بيليفيلد.

ودفعت الشرطة بحوالي 1000 من عناصرها من سائر أنحاء ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وأفادت المتحدثة بأن الشرطة منعت التصريحات اليمينية الداعية إلى كراهية شرائح من الشعب ويمكن أن تكدر السلم العام، وقدمت لمنظم المسيرة قائمة بالشعارات المحظورة.