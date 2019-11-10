واشنطن تلوح بمعاقبة تركيا إذا لم تتخلص من منظومة "إس 400"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الأحد "إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على تركيا إذا لم تتخلص من منظومة الدفاع الصاروخي إس-400".

وأكد أوبراين لشبكة تلفزيون "سي.بي.إس" أن تركيا ستشعر بتأثير هذه العقوبات، مشيرا إلى إجراءات تفرض بموجب قانون "مواجهة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات" التي أكد أن الكونجرس سيقرها بأغلبية ساحقة بموافقة أعضاء الحزبين.

تصريحات جاءت أوبراين قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني للقاء نظيره دونالد ترامب لإجراء محادثات ستكون حاسمة على الأرجح في ظل الخلافات المحتدمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تجاه العديد من القضايا.

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وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية بشراء أنقرة منظومة صواريخ "إس 400" الروسية المضادة للطائرات التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي، وتهدد مقاتلاتها من نوع "إف 35" التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وبدأت تركيا في تسلم دفعات من صواريخ "إس 400" في يوليو/تموز الماضي، وردا على هذه الخطوة قامت واشنطن بإبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات إف 35 التي ترغب في شرائها.

ولم تشغّل تركيا بطاريات صواريخ "إس 400" التي تسلمتها حتى الآن، وقال أوبراين "لا مكان في حلف الأطلسي لمنظومات إس 400.. لا مكان في حلف الأطلسي لمشتريات عسكرية روسية مهمة، هذه رسالة سيبلغها الرئيس لأردوغان بوضوح شديد عندما يكون هنا".