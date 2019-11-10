تنظيم الحمدين يستغل الأزمة الليبية للتوسع في تهريب السلاح والاتجار بالبشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

واصل تميم بن حمد على مدار السنوات الماضية منذ عام 2011 في استغلال الاضطرابات الأمنية في ليبيا من أجل تحقيق مكاسب ضخمة على حساب جثث الشعب الليبي.



ووفقا لقطر يلكيس، كشفت أحدث التصريحات الصادرة عن اللواء هشام بورقعة قائد منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة في ليبيا إن قطر بجانب تركيا استغلوا الفراغ الأمني في تهريب السلاح والاتجار بالبشر.

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واستغلت قطر وتركيا الفراغ الأمني لتهريب السلاح عن طريق الدروب الصحراوية في المنطقة الحدودية في ليبيا عبر استغلال بعض الأفارقة من أجل تنفيذ عمليات تهريب السلاح والاتجار في البشر والعمل على سفرهم إلى الدول الأوروبية وعلى رأسهم إيطاليا.

وأصبحت ليبيا أرض خصبة للإرهاب في قطر وحققت فيها مكاسب ضخمة ولكن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي أصدر تعليمات للحد من عمليات الإرهاب في الحدود الجنوبية والقضاء على كافة أشكال الوجود القطري والتركي.

ومنذ الرابع من شهر أبريل الماضي يقود خليفة حفتر عملية عسكرية تحت اسم طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة التي تلقى دعما من قطر ومن تركيا.