شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يسيطر على مناطق جديدة جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر مطلعة، إن قوات الجيش الليبي، سيطرت اليوم الأحد، على مناطق جديدة بجنوب شرق العاصمة طرابلس.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "تم دحر الميليشيات وسيطرة كاملة لقواتنا على منطقة سوق الخميس، امسيحل، ومصنع الأسمنت"، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم.

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