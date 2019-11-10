فادي الجميل: لدي ثقة بلبنان وكنا نتباهى بالقطاع المصرفي ونأمل يعود هذا الأمر

لفت رئيس ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين ​فادي الجميل إلى انه "لا شك أن موضوع الصرف وإزدواجية ​الدولار​ أدى إلى بلبلة في القطاع الصناعي"، مشيراً إلى "إننا اليوم في وضع صعب ومن مدة كنا نعاني بشح الدولارات من عدة اسابيع وتخفيض بالتسليفات في ​المصارف​ ولكن بعد أسبوع تطورت الامور ما أدى إلى تعليق التسليفات للشركات ​الصناعة​ بالاضافة إلى وضع الدولار وهذه الامور تؤدي لا رباك كبير على الجميع المستويات".

وفي حديث تلفزيوني، أكد الجميل "إننا نأمل بحلول جذرية و بانتظار حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ غدا الذي كنا قد اجتمعنا معه كمجلس إدارة الذي طلبنا منه أن يضعنا بالاجواء"، مشيراً إلى أنه "لدين ثقة بلبنان واللبنانيين وكنا نتباهى ب​القطاع المصرفي​ ونأمل يعود هذا التباهي وهذه الثقة".