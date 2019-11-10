لفت رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل إلى انه "لا شك أن موضوع الصرف وإزدواجية الدولار أدى إلى بلبلة في القطاع الصناعي"، مشيراً إلى "إننا اليوم في وضع صعب ومن مدة كنا نعاني بشح الدولارات من عدة اسابيع وتخفيض بالتسليفات في المصارف ولكن بعد أسبوع تطورت الامور ما أدى إلى تعليق التسليفات للشركات الصناعة بالاضافة إلى وضع الدولار وهذه الامور تؤدي لا رباك كبير على الجميع المستويات".
وفي حديث تلفزيوني، أكد الجميل "إننا نأمل بحلول جذرية و بانتظار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غدا الذي كنا قد اجتمعنا معه كمجلس إدارة الذي طلبنا منه أن يضعنا بالاجواء"، مشيراً إلى أنه "لدين ثقة بلبنان واللبنانيين وكنا نتباهى بالقطاع المصرفي ونأمل يعود هذا التباهي وهذه الثقة".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي الجميل: لدي ثقة بلبنان وكنا نتباهى بالقطاع المصرفي ونأمل يعود هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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