ندى بستاني: لن نحمل المواطن اللبناني أي زيادة تكلفة على سعر البنزين

أكدت وزيرة ​الطاقة​ والمياه ​ندى بستاني​ في حديث تلفزيوني أنه "على شركات موزعي ​​المحروقات​ والشركات المستوردة للمحروقات أن تتحمل المسؤولية والخسارة والتعميم الصادر عن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ بدل ان نحمل المواطن ذلك"، موضحةً "إننا غير مسؤولين عن كيفية تأمين شركات مستوردي ​النفط​ تأمين اعتماداتهم والجميع يعلم ذلك وبالرغم من ذلك ساعدنا كوزارة وحاولنا واجتمعنا مع الجميع من أجل المساعدة ولكن من أول يوم أكدنا للجميع أننا لن نحمل المواطن اللبناني أي زيادة تكلفة على ​سعر البنزين​ وأسعار المحروقات".

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