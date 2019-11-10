أعلن النائب السابق بطرس حرب عن نيته التوجه الثلاثاء إلى مدعي عام التمييز لرفع إخبار بحق كلّ السياسيين يطلب منه فيه أن يطلب من الهيئة الخاصة في مصرف لبنان تجميد كل من لديهم حسابات تجميدها وإسمي سيكون من أول هؤلاء المسؤولين.
واضاف في حديث تلفزيوني: "إن المسؤولية الأساسية اليوم تقع على عاتق رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يجب أن يلتزم بأحكام الدستور والسلطة السياسية لم تفهم بعد ما يحصل فالأساليب التقليدية لم تعد صالحة بل عليهم أن يسمعوا للناس".
واشار الى انه "يجب حصول تشكيلات قضائية بشكل سريع لأن لا مستقبل إذا لم يكن هناك قضاء عادل وختم بالقول "لا تحفّظ لدي على دستورية جلسة الثلاثاء ولكنّها جلسة لذر الرماد في العيون".
كانت هذه تفاصيل خبر بطرس حرب: سأرفع إخباراً لمدعي عام التمييز بحق السياسيين لتجميد حساباتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.