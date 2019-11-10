بعقوبيان: الحراك حمى المصارف خلال هذه الفترة والطبقة السياسية هي من يأخذنا نحو الانهيار

نبهت النائب بولا بعقوبيان المتظاهرين "من تحويل نظركم باتجاه شخص، هناك 5 او 6 زعماء يديرون كل شؤوننا ويغطون بعضهم البعض ومن الجبن ان نحاسب فقط الرؤوس الصغيرة"، مشيرةً إلى ان "الحراك حمى المصارف خلال هذه الفترة والطبقة السياسية هي من يأخذنا نحو الانهيار"، معتبرةً أن "تشكيل الحكومة قبل التكليف أكبر كارثة وهم بذلك يخالفون الدستور وعلى رئيس الجمهورية اليوم أن يسرّع بالاستشارات النيابية لأننا نذهب نحو الانهيار".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبرت يعقوبيان أن "خطوة وزراء "التيار الوطني الحر" باتجاه رفع السرية المصرفية جيدة وأنا قمت بهذه الخطوة سابقاً"، مشيرةً إلى "إنني مُنعت من أن أتكلّم في السياسة العامة في جلسة الثلاثاء وهذه مخالفة للدستور"، لافتةً إلى أن "قانون العفو العام فيه بعض الغموض ويجب وضع نص واضح لا لبس فيه".
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