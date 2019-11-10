بعقوبيان: الحراك حمى المصارف خلال هذه الفترة والطبقة السياسية هي من يأخذنا نحو الانهيار

نبهت النائب بولا بعقوبيان المتظاهرين "من تحويل نظركم باتجاه شخص، هناك 5 او 6 زعماء يديرون كل شؤوننا ويغطون بعضهم البعض ومن الجبن ان نحاسب فقط الرؤوس الصغيرة"، مشيرةً إلى ان "الحراك حمى ​المصارف​ خلال هذه الفترة والطبقة السياسية هي من يأخذنا نحو الانهيار"، معتبرةً أن "​تشكيل الحكومة​ قبل التكليف أكبر كارثة وهم بذلك يخالفون ​الدستور​ وعلى ​رئيس الجمهورية​ اليوم أن يسرّع ب​الاستشارات النيابية​ لأننا نذهب نحو الانهيار".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبرت يعقوبيان أن "خطوة وزراء "​التيار الوطني الحر​" باتجاه رفع ​السرية المصرفية​ جيدة وأنا قمت بهذه الخطوة سابقاً"، مشيرةً إلى "إنني مُنعت من أن أتكلّم في ال​سياسة​ العامة في جلسة الثلاثاء وهذه مخالفة للدستور"، لافتةً إلى أن "قانون ​العفو العام​ فيه بعض الغموض ويجب وضع نص واضح لا لبس فيه".