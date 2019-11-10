توجه نقيب السواقين في ​الشمال​ ​شادي السيد​، إلى أهل ​طرابلس​ والجوار، مؤكداً أنه "لم يطرأ أي تغيير على أسعار نقل الركاب بين مدن الفيحاء، وأن أي تسعيرة صدرت أو تصدر إنما هي مجرد شائعة، يسعى من يطلقها لاستغلال الظروف الراهنة"، آملا "أن تستتب الأمور وأن يعود سوق المحروقات إلى اتزانه".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقيب السواقين في الشمال: لا تغيير في أسعار نقل الركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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