الفرزلي: سأصوت مع السرية المصرفية رغم انني لست مقتنعا بها

أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وقوفه ضد رفع السرية المصرفية ولكنه سيصوت معها عندما تُطرح استجابة لمطالب الشعب اللبناني، مشيرا الى أن ضرب هذه السرية سيؤذي صورة لبنان المصرفية.
واضاف في حديث تلفزيوني: "السرية المصرفية اصيبت بنكسات كبيرة بما يتعلق بالارهاب والتهريب وتبييض الأموال، ولجنة التحقيق الخاصة لانها عندما تقدم أي دعوى من اي مسؤول يمكنها ان ترفع السرية المصرفية"، مشيرا الى أن ما يطالبون به وبعد اعتبار زوجة المعني واولاده بحكم الشخص الواحد فهذا يعني رفع السرية المصرفية عن حوالي 750 الف شخص.
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