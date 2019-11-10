أبو شقرا: يهمنا أن تصبح الفواتير باللبناني لأننا نبيع باللبناني

لفت ممثل شركات موزعي ​​المحروقات​​ ​فادي أبو شقرا إلى ان "الجميع يعلم أن قطاع ​النفط​ يمر بأزمة كبيرة والاتفاق الذي حصل من شهرين اول ما بدأنا ​الاتصالات​ مع وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ ورئيس اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​​لبنان​​ ​​بسام طليس​ والتعميم الذي صدر عن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ برعاية ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على أساسا اننا كموزعين ندفع 100 في المئة للشركات المستوردة للمحروقات باللبناني ولكن هذا الاتفاق لا يطبق ويريدون قسم ب​الدولار​ ونحن لا نحمل لاننا لا يمكن ان نؤمن الدولار خاصة بعد التعميم وهذا سبب الازمة الحاصلة حاليا التي ليست ب​الجديدة​".

وفي حديث تلفزيوني، أكد أبو شقرا أنه "بالنسبة لنا لا يمكن ان ندفع ولا دولار ويهمنا أن تصبح الفواتير باللبناني لأننا نبيع باللبناني"، معتبراً أن "أساس المشكلة في لبنان إن كان في القطاع النفطي أو غيره هي ​المصارف​ وأعتقد ان الجميع يوافقني الرأي"، مشيراً إلى أنه "بنظري إنني أفضل ان يغلق صاحب المحطة محطته بدل من زيادة سعر المحروقات".