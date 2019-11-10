عشائر بعلبك الهرمل: لإقرار قانون العفو لأن عدم اقراره سيكون له تداعيات لا تحمد عقباها

طلبت ​عشائر وعائلات بعلبك الهرمل​ في بيان من كل القوى السياسية والوطنية الموافقة على إقتراح قانون ​العفو العام​ المقرر عرضه على المجلس يوم الثلاثاء، حرصا وحبا بهذا الوطن لان عدم إقراره سيكون له تداعيات ونتائج لا تُحمد عقباها.

واضاف البيان الذي هاجم رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ لرفضه قانون العفو بشكل واضح: "إن من حقنا على دولتنا التي أهملتنا عقودا من الزمن، ووفاء وتقديرا لنا ولأهلنا المضحين أن تردوا لنا بعض الجميل الذي لا نتفاخر به ونعتبره أقل من الواجب وذلك من خلال إقرار قانون العفو العام"، مشيرا الى أن "من حق شبابنا الذين أجبروا على سلوك الطرق غير الشرعية نتيجة سياسات الاهمال والحرمان أن يطالبوا بعفو عما أرتكبوه وهم نادمون عليه كي نسمح لهم بالانخراط في حياة هادئة من جديد تحت سقف القانون".

وختم البيان: "لكل الحاقدين نحن أبناء هذا الوطن وسنبقى منبع الكرامة والنخوة و​المقاومة​، ولن نبخل يوما في سبيل وطننا ولكن للصبر حدود وإن غدا لناظره قريب".