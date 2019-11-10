إطلاق نار وقذائف على معمل أمصال طبية في بلدة سرعين الفوقا

أطلق مسلحون مجهولون، أعيرة نارية من أسلحة رشاشة و​قذائف صاروخية​، باتجاه معمل لصنع الأمصال الطبية في بلدة ​سرعين الفوقا​، واقتصرت الأضرار على الماديات. وأثناء فرار المسلحين، اصطدمت إحدى السيارات التي كانوا يستقلونها وهي رباعية الدفع من نوع "​هوندا​" بعمود انارة، ما دفعهم إلى تركها في المكان والهروب مع الآخرين إلى جهة مجهولة. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادثة.

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