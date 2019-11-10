النشرة: الحراك بصيدا اعلن الإضراب العام نهار الثلاثاء

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، انه من المقرر ان تشهد مدينة صيدا صباح غد الاثنين مسيرة مراكب بحرية لصيادي الأسماك دعما للحراك، يتخللها رفع الاعلام اللبنانية، في وقت أعلن الحراك أن الثلاثاء المقبل هو يوم إضراب عام تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية.
هذا وشهد تقاطع ايليا، حلقة نقاش بعنوان "السياسات المالية والاقتصادية بعد الطائف"، قدم في مستهلها الناشط المحامي فارس عبدو شرحا ل"أسس الاقتصاد اللبناني التي كانت متبعة من العام 1992 وصولا إلى السياسات النقدية الخاطئة والمتراكمة التي سببت عجزنا منذ العام 1998 وحتى يومنا هذا".
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