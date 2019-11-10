النشرة: الحراك بصيدا اعلن الإضراب العام نهار الثلاثاء

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه من المقرر ان تشهد ​مدينة صيدا​ صباح غد الاثنين مسيرة مراكب بحرية لصيادي الأسماك دعما للحراك، يتخللها رفع الاعلام اللبنانية، في وقت أعلن الحراك أن الثلاثاء المقبل هو يوم ​إضراب​ عام تزامنا مع انعقاد ​الجلسة التشريعية​.

هذا وشهد تقاطع ايليا، حلقة نقاش بعنوان "السياسات المالية والاقتصادية بعد ​الطائف​"، قدم في مستهلها الناشط المحامي فارس عبدو شرحا ل"أسس ​الاقتصاد اللبناني​ التي كانت متبعة من العام 1992 وصولا إلى السياسات النقدية الخاطئة والمتراكمة التي سببت عجزنا منذ العام 1998 وحتى يومنا هذا".

