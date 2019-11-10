رؤوفين ريفلين يحذر من تنامي خطاب الكراهية بين الخصوم السياسيين الإسرائيليين

لم يستبعد الرئيس ال​إسرائيل​ي، ​رؤوفين ريفلين​، "احتمال حدوث اغتيال سياسي آخر في إسرائيل"، محذرا من "تنامي خطاب الكراهية بين الخصوم السياسيين"، مشيراً إلى أنه "يحظر علينا أن ننسى المنحدر الزلق بين التحريض والكراهية وبين إراقة الدماء".

ولفت إلى أن "الشرخ لم يختف، وأن الخلافات بيننا ما زالت عميقة، وأن المجتمع الإسرائيلي يواجه صعوبة في الاتفاق على خطوط عريضة وقواعد اللعبة وإذا سمحنا باتساع الشرخ، سنجد أنفسنا أمام أمر عسير مرة أخرى وعلينا أن نكرر لأنفسنا كل يوم، أنه يحظر أن يكون الخطاب السياسي عنيفا".