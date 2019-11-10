شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يستقبل رئيس لجنة المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحفاوة بالغة واهتمام كبير، استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الغرفة التشريعية الثانية بالبرلمان الصيني) والوفد رفيع المستوى المرافق له، حيث جرت جلسة مُفصلة من المباحثات بين الجانبين أعقبها إقامة مأدبة عشاء داخل البهو الفرعوني على شرف الضيف الصيني الكريم.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور على عبد العال عن سعادته وتقديره لتلك الزيارة والتى تمثل امتداداً لحالة الزخم الإيجابي التى تشهدها العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن كلا البلدين يقتسمان تاريخاً حضارياً لطالما أضاف للإنسانية وكان مصدر إلهام لها.

وأكد الدكتور على عبدالعال على أن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على استمرار التشاور والتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتى تمثل كثافة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى مؤشراً هاماً على حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على المٌضى قدماً نحو ترسيخ تلك الشراكة، وكذا خلق قناة للتواصل الانساني بين البلدين الصديقين.

وشدد الدكتور على عبدالعال على حرص مصر على تعميق أسس التعاون الإقتصادي بين مصر والصين، مبرزاً الموقف المصري الداعم لمبادرة الحزام والطريق الصينية باعتبارها تتوافق مع أولويات الدولة المصرية واستراتيجيتها التنموية 2030، معتبراً إياها خير برهان على تطابق الرؤى المصرية الصينية بشأن أهمية تعزيز التجارة العالمية، كما استعرض الدكتور على عبدالعال أبرز التشريعات التى أصدرها مجلس النواب المصري مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بتوفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات الأجنبية، مؤكداً دعم مصر الكامل لعمل الشركات الصينية في مصر.

تطرق الدكتور على عبدالعال خلال اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب والدور المصري الرائد في هذا الشأن، وكذا الجهود المصرية لإقرار السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة أثناء رئاسة مصر الحالية للإتحاد الإفريقي، داعياً إلى تعبئة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

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من جانبه، أعرب وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق أثناء تلك الزيارة، مشيراً إلى أن الصين تنظر إلى مصر كبلد صديق، انطلاقاً من تقارب الرؤى المشتركة المصرية الصينية إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين والمدفوعة بالإرادة السياسية الصادقة لزعيمي البلدين منذ إعلانهما الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 وهو ما أعطى زخماً للعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب على كافة المستويات،وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المسئول الصيني رفيع المستوى على أن الإرهاب آفة عالمية تواجه البشرية جمعاء، مستعرضاً الجهود الصينية في هذا الصدد ومشيداً بالنهج المصري الشامل في مكافحة الإرهاب وهو ما يتطابق مع الرؤية الصينية في تلك القضية، مؤكداً على دعم الصين الكامل لمصر في مكافحتها للإرهاب، ودعا المسئول الصيني مصر إلى استغلال دورها المحوري والرائد في تعزيز العلاقات الصينية العربية والإفريقية، واصفاً مصر بالدولة ذات الثقل على المستويات العربية والإفريقية والإسلامية وبين دول العالم النامي،

وأشار المسئول الصيني إلى أن مصر كانت من أوائل الدولة التى دعمت مبادرة الحزام والطريق الصينية مضيفاً بأن العلاقات الإقتصادية المصرية الصينية لديها الكثير من العوامل المهيئة لنموها بشكل مضطرد، كما أشاد بتعدد الوجهات السياحية المصرية مؤكداً اهتمام الصين بزيادة عدد السياح الصينيين إلى مصروعلى الصعيد البرلماني، دعا وانج يانج إلى تعزيز العلاقات المصرية الصينية في شقها البرلماني وهو ما يتلائم مع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

اصطحب الدكتور على عبدالعال ضيفه والوفد المرافق في جولة داخل مجلس النواب حيث قام بدخول قاعة المجلس الكبرى وأعطى شرحاً تفصيلياً ثم عقب ذلك تم اصطحاب الوفد الصيني إلى متحف مجلس النواب واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياه النيابية في مصر ثم أعقب ذلك إقامة مأدبة عشاء داخل البهو الفرعوني واستمع الوفد الصيني لشرح حول البهو والثقافة الفرعونية والمصرية.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الصينية في شقها البرلماني تشهد نمواً مضطرداً، يتناسب مع حجم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين ويظهر ذلك في كثافة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين بين البرلمانين المصري والصيني، والتى كان آخرها الزيارة التى قام الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد رفيع المستوى إلى الصين في يونيو الماضي، والتى شهدت إعادة تفعيل آلية التبادل الدورية البرلمانية المصرية الصينية وهى إحدى الآليات التعاونية البرلمانية المصرية الصينية، وقد تم إنشائها في عام 2007 وتهدف تلك الآلية إلى إجراء تقييم دوري للعلاقات المصرية الصينية على المستوى البرلماني، وتنعقد بشكل دوري كل عام بالتناوب بين مصر والصين، وقد توقفت أعمالها منذ عام 2010 قبل أن تستأنف أعمال الاجتماع الخامس لها خلال زيارة وفد مجلس النواب المصري إلى الصين يونيو الماضي