حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة شرطيين في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة بالسيدة زينب بغرض الاستيلاء على أموال المواطنين.

كان قسم شرطة السيدة زينب ألقى القبض على المتهمين بعدما استدرجا مواطنًا من الإسكندرية لبيع شقة سكنية له، وقاما بالاستيلاء على أموال بحوزته تجاوزت 250 ألف جنيه.

تلقى النقيب خالد جبر، معاون مباحث السيدة زينب، بلاغا من المواطن "أحمد. م"، 45 سنة، صاحب مكتب تسويق عقاري، ومقيم بمحافظة الإسكندرية مفاده، قيام شخصين مجهولين، باستدراجه بحجة بيع شقة سكنية له بمنطقة قصر العيني، دائرة القسم، وفور وصوله للمكان المتفق عليه، خرج شخصان ادعيا أنهما أمناء شرطة، واستوليا على مبلغ 240 ألف جنيه، و800 دولار، كانوا بحوزته.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة محيط موقع الحادث، أمكن تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما "م. ح" عاطل وسابق ضبطه واتهامه في القضية رقم 9314 لسنة 2019، ضرب وإحداث عاهة، وشقيقه، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.