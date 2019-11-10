وفاة طالب بعد جرعة بنج بـ"أسوان الجامعي".. والمستشفى: ننتظر التقرير النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

توفي طالب في المرحلة الثانوية، اليوم الأحد، بعد جرعة "بنج" تلقاها قبل 10 أيام، في مستشفى أسوان الجامعي، تمهيدًا لإخضاعه لجراحة في القدم، فيما اتهمت أسرته المستشفى بالإهمال الذي أدى إلى وفاته.

وقال سيف الدين محمد عم الطالب محمد رفعت محمد (16عامًا)، طالب بمدرسة الثانوي التجاري بوادي النقرة، إن ابن أخيه "دخل مستشفى أسوان الجامعي لإجراء عملية تركيب شرائح مسامير بالقدم اليسرى، وقبل العملية تم إعطائه جرعة بنج خطأ دخل إثرها في غيبوبة وتم تحويله لغرفة العناية المركزة التي مكث فيها لمدة 10 أيام حتى وفاته اليوم"، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الدكتور عبدالله العبيدي أن الطالب أعطي جرعة البنج بالكمية المعتادة، لكنه تعرض لفقدان كامل للوعي، مشيرًا إلى أنه إلى الآن لم يتم تحديد سبب الوفاة، وفي انتظار التقرير النهائي لبيانها.

ولفت مدير المستشفى، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الإجراءات الطبية التي تمت تحت إشراف رئيس قسم التخدير والمساعد لم يتضح أي خطأ بها، لكنه أشار أيضًا إلى أن الدكتور محمد زكي الدشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أحال الأمر إلى الشؤون القانونية للتحقيق، والإفادة بتقارير مبدئية من قسمي التخدير والعظام بالحالة والإجراءات الطبية التي تمت منذ وقت دخول الحالة غرفة العمليات وحتى الوفاة.