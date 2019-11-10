بيان صادر عن ثوار لبنان

أصدر "ثوار لبنان" بيانا يفيد بقيام إضراب عام على جميع الأراضي اللبنانية وتسكير الطرقات، مدارس، جامعات ومؤسسات.
وأعلن البيان أن ذلك سيكون يوم الثلاثاء 12/11/2019، وهو يوم تحدي بين الشعبوالسلطة، وعلى الجميع النزول إلى الشارع، والتوجه بشكل مناطقي فبيروت وضواحيها إلى برلمان الشعب، وعلى المناطق الأخرة التوجه إلى منازل ومؤسسات حكام السلطة الفاسدة، وكونوا على استعداد لأن بعد فترة زمنية قليلة سوف نستعيد قصر الشعب ونعيد استقلال لبنان من جديد.
صدر هذا البيان بعد أيام من هذه الثورة السلمية التي وصلت إلى العالم أجمع وبرهن اللبنانيين أنهم شعب حرّ و عنيد.
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