اتفاقية تعاون بين المسجد الحرام وام القري لمبادرة كيف تكون قدوة

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والرئيس العام للرئاسة العامة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، توقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة أم القرى اتفاقية تعاون مشترك لتفعيل "مبادرة كيف نكون قدوة بلغة القرآن" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15/3/1441هــ في أمارة منطقة مكة المكرمة.

وتسعى الرئاسة من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادى الدين الحنيف بلغة القران الكريم عبر المبادرة، وذلك تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة في بث رسالة الحرمين الشريفين لكافة المسلمين في أنحاء المعمورة ونشر العلم عبر لغة القران والمبادرات الجادة ولتفعيل دورها الريادي في بث رسالتها العلمية والاجتماعية والدينية.

مما يجدر ذكره أن الرئاسة وقعت العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والعلمية والتعليمية للنهوض بدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.

نكون قدوة بلغة القرآن" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15/3/1441هــ في أمارة منطقة مكة المكرمة.وتسعى الرئاسة من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادى الدين الحنيف بلغة القران الكريم عبر المبادرة، وذلك تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة في بث رسالة الحرمين الشريفين لكافة المسلمين في أنحاء المعمورة ونشر العلم عبر لغة القران والمبادرات الجادة ولتفعيل دورها الريادي في بث رسالتها العلمية والاجتماعية والدينية.مما يجدر ذكره أن الرئاسة وقعت العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والعلمية والتعليمية للنهوض بدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.

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