قررت كل من دائرة الطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، بالإاتخاذ الإجراءات الفورية، بإيقاف شركتين عن العمل بعد تنظيمهما لرحلات "الباراشوتات" المائية في مدينة خورفكان لحين الانتهاء من التحقيقات بعد حادث سقوط ثلاثة "باراشوتات" تابعة للشركتين، وذلك بسبب تقلبات الأحوال الجوية التي أدت إلى إصابة عدد من المتنزهين الآسيويين.
وتؤكد الجهات المعنية في إمارة الشارقة حرصها على
فيما حاصرت مياه الأمطار أتوبيس مدرسة، حيث أدت سرعة استجابة الدفاع المدني في مدينة كلباء بالمنطقة الشرقية، بالشارقة إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية، وأكد مديرعام الدفاع المدني في الشارقة، العقيد سامي النقبي، بأن الفرق المختصة في إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، تعاملت اليوم، مع حادثة حافلة مدرسية حاصرتها المياه في مدينة كلباء، مشيرا إلى أن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني حالت دون وقوع إصابات بشرية.
ودعا العقيد سامي النقبي، إلى ضرورة التقيد بالإرشادات العامة عند هطول الأمطار، وعدم المجازفة بالوقوف في مجرى السيول أو عبوها، وضرورة عدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية أنهيار جوانبها، وذلك حفاظا على السلامة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: الأمطار تحاصر أتوبيس مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.