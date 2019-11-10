محمد بن زايد آل يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الأحد، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الفرص الواعدة لتطوير علاقات التعاون بين الإمارات والعراق بشكل عام وإقليم كردستان العراق بشكل خاص، في العديد من الجوانب، خاصةالاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تنمية أوجه علاقاتهما والتعاون المشترك في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية بما
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن بلاده حريصة على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمعها مع العراق.
من جانبه، أشاد رئيس إقليم كردستان العراق بالعلاقات المتميزة التي تجمع الجانبين مثمنا الدعم الذي تقدمه الإمارات إلى إقليم كردستان العراق في مختلف الجوانب خاصة مساعدتها في مواجهة تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم.
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