حزب الخضر النمساوي يبحث اتفاقات تشكيل الحكومة الجديدة

عقدت الهيئة العليا لحزب الخضر النمساوي، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة ترتيبات مشاركة الحزب في الحكومة النمساوية الجديدة من خلال تكوين ائتلاف مع حزب الشعب والذي تصدر الأحزاب في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي.

وقال رئيس الحزب فيرنر كوجلر في تصريحات اليوم الأحد قبيل عقد الاجتماع - إن الائتلاف الحكومي سوف يخرج في أفضل حالة وبما يمكن النمسا من التغلب على التحديات المختلفة في

السنوات الخمس المقبلة.وأشار كوجلر إلى أن المراحل الاستكشافية من مفاوضات تشكيل الحكومة انتهت وأن المرحلة المقبلة ستشمل أولويات الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية.من جانبه، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر سيجريد مورير، إن الاجتماع الحزبي حضره 27 قيادة في الحزب وتم خلاله التصويت على التفاهمات التي تم التوصل إليها مع حزب الشعب لتشكيل الحكومة الجديدة، كما جددت الهيئة العليا للحزب ثقتها في رئيس الحزب كوجلر وفى قدراته التفاوضية وما توصل إليه من اتفاقات مع الشريك الحكومي.يشار إلى أن حزبي الشعب والخضر في النمسا أجريا - الجمعة الماضية - اليوم الجولة الأخيرة من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس.يذكر أن حزب الخضر حقق نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر الماضي، ما دعا الأوساط السياسية إلى التحدث عن ائتلاف حكومي يجمع حزبي الشعب والخضر فيما سمى بـ"تحالف المنتصرين".