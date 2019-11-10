الملك يتسلم رسالة من أمير الكويت ويتوج الفائزين بجائزة خالد

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز له أمس.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك سلمان تحياته وتقديره له.

دعم القيادة

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة «شركاء التنمية» و«التميز للمنظمات غير الربحية» و«الاستدامة»، وذلك بمدينة الرياض.

ورفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لحفل تسليم الجائزة وتكريم الفائزين. وقال: إن الرعاية الملكية تأتي في إطار دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة كافة وتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشروعاتها الحالية والمستقبلية، على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتنوعة والاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات النوعية والتنموية في المجتمع.

رمز كبير

أوضح الأمير فيصل بن خالد، أن الجائزة تحمل اسم رمز كبير في تاريخ المملكة وتسعى إلى مواصلة نهجه الخير في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية قوية أساسها الإنسان السعودي يسعى للازدهار والرقي بمجتمع تتكافأ فيه الفرص، كما أنها باتت أداة لزيادة الأثر الإيجابي لشرائحها المستهدفة للوصول لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومصدرا لإلهام المتميزين في تنمية المجتمع وابتكار الحلول الخلاقة وتبني الممارسات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن التكريم من خادم الحرمين الشريفين، هو تشجيع على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة، وتحفيز للجميع على وضع بصمة في مسيرة البناء والتنمية.

وتمنح جائزة الملك خالد سنويا لزيادة التنافس على تقديم أفضل المبادرات والمشاريع التنموية التي تسجل أثر الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع.

تهنئة بولندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لرئيس جمهورية بولندا أندجي دودا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين، وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أندجي دودا، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

9 فائزين بجائزة الملك خالد

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- شركاء التنمية

01 مبادرة وتين

02 مبادرة إحياء

03 مبادرة دراجتي السعودية

- التميز للمنظمات غير الربحية

01 جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة ـ أسرتي

02 الجمعية الأولى

03 جمعية زهرة لسرطان الثدي

- الاستدامة

01 شركة أرامكو ـ مصفاة ينبع

02 شركة تاتا للخدمات الاستشارية

03 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم»