دبابات «أبرامز» الأميركية في سوريا للمرة الأولى

دمشق (وكالات) وصلت تعزيزات عسكرية أميركية خلال اليومين الماضيين، إلى شمال شرق سوريا، تشمل دبابات من نوع «أبرامز» التي تدخل سوريا للمرة الأولى، في إطار حفاظ واشنطن على قواتها في مناطق الثروة النفطية بريفي دير الزور والحسكة.

وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، أكد أن الولايات المتحدة بصدد إرسال دبابات أبرامز لحماية حقول النفط في شرق سوريا، بعد إعلان واشنطن نيتها ترك قوات في مناطق شرق دير الزور الغنية بالنفط لحمايتها من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وذكر أن الجيش الأميركي قد يرسل بعد موافقة البيت الأبيض، نصف كتيبة من لواء دبابات أميركي. وأكد المسؤول الأميركي، أن البنتاجون تدرس خططاً لحماية نفط سوريا وإمكانية الاستفادة منه لتمويل الأكراد.

وتعمل البنتاجون، وتحديداً قادة أركان القوات المسلحة، على تحديد الخيارات المستقبلية لحماية حقول النفط ولمواصلة القتال ضد تنظيم «داعش» ومنع الإرهابيين أو الحكومة السورية من استعادة السيطرة على الموارد النفطية في المنطقة.

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